Il cane di Amatrice Kaos è morto per un infarto

Kaos, definito il «cane eroe» di Amatrice, e trovato morto nel giardino di casa a Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) dal suo padrone Fabiano Ettorre non è stato avvelenato come creduto in un primo momento. Come riporta il Messaggero, l'autopsia ha svelato che il pastore tedesco sarebbe stato ucciso da un infarto. I carabinieri del resto non avevano trovato nei dintorni dell'abitazione alcun resto di bocconi avvelenati. Kaos non era esattamente un cane come gli altri. Con il suo fiuto e i comandi del suo padrone era stato tra i primi a cercare i sopravvissuti sotto le macerie del terremoto del 2016 che aveva devastato Amatrice e il Centro Italia. Un eroe a quattro zampe, così lo avevano soprannominato.

«KAOS NON ERA UN CANE EROE»

Ettorre su Facebook, ringraziando per i messaggi di vicinanza, ha però messo in chiaro che no, il suo Kaos non era un cane eroe. «I cani eroi sono altri», ha sottolineato sul social, «cani che lavorano da una vita, che hanno esperienza da vendere e poi ognuno ha le sue doti...per citarne una CAMILLA è (era) un cane eroe dei vigili del fuoco».