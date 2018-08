La storia del sommergibile Guglielmotti

I compartimenti allagabili erano ricavati nell'interno della parete centrale dello scafo mentre dei depositi combustibili alcuni erano ubicati all'esterno, alle due estremità dello scafo, ed altri in una cassa interna centrale. Una particolarità nell'armamento era la sistemazione di tre lanciasiluri a prua, innovazione che non ebbe seguito nelle unità subacquee successive. I due "Pacinotti" (A.Pacinotti e A.Guglielmotti) prestarono servizio per breve tempo e la valutazione delle prestazioni da essi fornite non ne consigliò la riproduzione.

RICONOSCIUTO DAL CANNONE DI PRUA

Il ritrovamento del relitto è avvenuto da parte della nave Gaeta in una posizione correlabile con quella nota del suo affondamento avvenuto il 10 marzo del 1917. La scoperta è stata poi convalidata dalla successiva investigazione da parte di nave Rimini con il veicolo "multipluto" che ha permesso di scattare anche le prime immagini del sommergibile mostrando inconfutabilmente l'identità del relitto grazie alla corrispondenza con i dettagli costruttivi del battello che appare adagiato sul fianco mostrando, ben riconoscibile, il cannone di prora.