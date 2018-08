Caldo record in Italia: ma a Cortina è nubifragio

Mentre in gran parte dell'Italia le temperature sono bollenti, col bollino rosso in 18 città previsto per la giornata del 2 agosto, a Cortina un fortissimo temporale ha causato gravi danni e l'esondazione di diversi corsi d'acqua. Un ponte, che attraversa un ruscello tra gli abitati di Crignes e Nortisa, è crollato, portando via di netto un pezzo di strada. Molte le abitazioni allagate. I clienti di un ristorante, il Tivoli', sono stati evacuati dal locale dai vigili del fuoco. Non si registrano però feriti. La statale '48' delle Dolomiti, invasa dai detriti, è stata riaperta solo alle 7 del mattino.

Intanto su gran parte della penisola è stato diramato l livello 3 dell'allerta, il massimo, che indica condizioni di emergenza, con ondate di calore prolungate che, haspiegato il ministero della Salute, possono avere effetti negativi sulla salute di tutti, non solo su categorie a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche. In quasi tutta l'Italia, da Nord a Sud, temperature sono a ridosso dei 40 gradi: in Sardegna la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta per alto rischio di incendi in alcune zone. Sul litorale veneto il tasso di umidità ha raggiunto il 100%. A Roma la Protezione civile ha predisposto due punti di distribuzione di bottigliette d'acqua, nella fascia tra le 11 e le 16.