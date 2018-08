La mente degli attentati di Barcellona gira libero per l'Europa

La mente degli attentati aveva progettato degli attacchi in grande stile, contro lo stadio di Barcellona, il Camp Nou, la Sagrada Familia, e la Tour Eiffel a Parigi. Poi però, la morte di tre terroristi mentre preparavano gli esplosivi nel loro covo, fece rapidamente virare il commando dei sei uomini rimasti verso un improvvisato assalto con un furgone alle Ramblas e a Cambrils, uccidendo 16 persone e ferendone 140, prima di essere uccisi dalla polizia. Nel covo morì anche l'imam Abdelbaki Es Satty, capo della cellula e che le forze di sicurezza ritengono fosse in contatto con la mente degli attacchi, che in quel momento si trovava in una «città dell'Europa centrale».