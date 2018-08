Due neonate morte per pertosse: le madri non erano vaccinate

Due neonate venute alla luce a poche settimane di distanza l'una dall'altra tra maggio e giugno, sono morte a causa della pertosse. Un mese dopo la nascita le due piccole, una di madre italiana residente nel Trevigliese e l'altra di madre romena residente nel Cremasco, hano perso la vita a causa della stessa patologia.

Le bimbe - in cura ad Alzano e a Treviglio, in provincia di Bergamo - erano state trasferite all'ospedale Papa Giovanni del capoluogpo orobico, ma non ce l'hanno fatta. Le madri, secondo quanto emerso, non erano vaccinate contro la malattia.