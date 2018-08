Niki Lauda in gravissime condizioni: sottoposto a trapianto di polmoni

Il tre volte campione del mondo di Formula 1 ed ex pilota della Ferrari Niki Lauda si trova ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Vienna, dove è stato sottoposto a un trapianto di polmoni per una grave malattia. La notizia è stata comunicata dalla stessa struttura sanitaria. Lauda ha 69 anni, ha fondato la compagnia aerea Niki ed è presidente onorario della scuderia Mercedes. In passato aveva già fatto ricorso a un trapianto di reni. «Il trapianto è stato eseguito con successo da Walter Klepetko, responsabile della Divisione di Chirurgia Toracica, e da Konrad Hötzenecker», si legge nel comunicato stampa dell'ospedale Akh, «chiediamo la vostra comprensione per il fatto che la famiglia non farà alcuna dichiarazione pubblica e vi chiediamo di rispettare la loro privacy».