Allarme in Versilia per l'incendio di un capannone a Pietrasanta

Il rogo, in località Pollino sulla via Pontenuovo di Pietrasanta, non è stato ancora domato e dal capannone si alza una densa colonna di fumo nero, di cui non è possibile stabilire l'esatto orientamento di diffusione e ricaduta dei prodotti di combustione. Nessun ferito né intossicati, ma le fiamme hanno divorato più della metà della struttura. La Usl Toscana Nord Ovest ha precisato quindi che, in attesa di precise indicazioni in merito all'effettiva estensione della diffusione e ricaduta dei fumi, si è ritenuto necessario informare «in via cautelativa» la popolazione. Domenica 5 agosto saranno effettuati i campionamenti sui prodotti di origine vegetale, per valutare eventuali rischi per la catena alimentare.