Che cos'è la legge Mancino

La cosiddetta legge Mancino (25 giugno 1993, n. 205) è una norma della Repubblica Italiana che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista, e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici. Oggi è il principale strumento legislativo che l'ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d'odio.

RECLUSIONE E MULTE A CHI INCITA ALL'ODIO RAZZIALE

L'art. 1 dispone quanto segue: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] è punito:

con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull' odio razziale o etnico , ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni».

PROIBITO OSTENTARE SIMBOLI LEGATI ALL'IDEOLOGIA NAZIFASCISTA

L'art. 2 stabilisce che «chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi» come sopra definiti «è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa». Inoltre lo stesso articolo vieta la propaganda fascista e razzista negli stadi, disponendo che «è vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli» di cui sopra. «Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno».

UNO STRUMENTO PER LA REPRESSIONE DEI CRIMINI D'ODIO

La "legge Mancino" si colloca all'interno di un complessivo quadro normativo volto a sanzionare le condotte riconducibili al fascismo e al razzismo. Fratelli d'Italia, Casa Pound e La Lega ne hanno più volte chiesto l'abrogazione sostenendo che contraddica la libertà di espressione garantita dalla Costituzione.