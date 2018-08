Nubifragio a Matera: allagati anche i rioni Sassi

Due ore soltanto ma che hanno lasciato il segno. Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio del 3 agosto su alcune zone di Matera provocando allagamenti, la caduta di alberi, e disagi alla circolazione automobilistica, con numerosi interventi dei vigili del fuoco. In particolare, l'acqua ha allagato piazza San Pietro Caveoso, nei rioni Sassi, provocando danni alle strutture di alcuni locali pubblici. Ai bordi di alcune strade della città sono caduti degli alberi: in un caso, un uomo è riuscito ad abbandonare la sua auto prima di essere investito. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, su una strada si è aperta una fenditura e alcuni tombini hanno ceduto. Nella zona industriale, un autocarro si è inclinato sul fianco a causa del forte vento e la copertura di un capannone è stata in parte divelta.