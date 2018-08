Quanto costa un caffè in piazza San Marco

La coppia di turisti che voleva godersi un attimo di relax in piazza San Marco, la più suggestiva di Venezia, è rimasta letteralmente quando gli hanno portato il conto: due caffè e due bottigliette d'acqua son costati 43 euro. E lo scontrino fa il giro del web.

SEDERSI A SAN MARCO COSTA CARO

I gestori del locale si sono difesi, respingendo al mittente ogni tipo di accusa: «Si scandalizzano al momento del conto perchè non ci ascoltano quando consegniamo il menù. Eppure lo diciamo chiaro: i prezzi per chi si siede al tavolo sono maggiorati . Ma in tanti ci liquidano con un gesto e se insistiamo c’è anche chi si offende. Chi vuole semplicemente bere un caffè può farlo al banco e pagare solo un euro e venti centesimi. Se si decide di sedersi, godersi la musica dell’orchestra, guardare il campanile e la basilica di San Marco, si paga per un’esperienza diversa. E’ così ovunque, in tutte le città d’arte del mondo».

IL GONDOLIERE E IL BAGNANTE

Proprio ieri la pagina Facebook Venezia non è Disneyland aveva condiviso un video di due turisti che hanno deciso di farsi il bagno proprio nella stessa piazza. Un gondoliere li apostrofa ironicamente: «Buongiorno, sa che è in piazza San Marco, a Venezia?». I due capiscono l’errore ed escono subito dall’acqua. E il gondoliere saluta, ancora ironico, con un «Vive la France».