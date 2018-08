Aereo d'epoca si schianta in Svizzera: nessun sopravvissuto

Sono morti tutti gli occupanti dello Juncker Ju-52, ex velivolo dell'aeronautica militare costruito tra gli Anni 20 e 50 ma attualmente usato per voli turistici in Svizzera, che si è schiantato sul Piz Segnas, a 2.540 metri d'altezza, nel cantone dei Grigioni. Secondo quanto riferisce sul proprio sito internet la compagnia aerea che gestisce i voli panoramici non ci sarebbero sopravvissuti. Al momento non si conoscono il numero delle vittime e la loro nazionalità. Il velivolo ha 17 posti passeggeri e 3 per l'equipaggio, ma non si sa quanti erano occupati al momento del volo e del successivo schianto. L'aereo era partito da Locarno in direzione Dubendorf, piccolo comune svizzero del Canton Zurigo, da dove era decollato il 3 agosto.

SECONDO INCIDENTE AEREO IN POCHE ORE IN SVIZZERA

L'aereo, di proprietà della compagnia aerea svizzera Ju-Air con sede vicino a Zurigo, è precipitato a poche ore da un altro schianto sulle Alpi svizzere. Questa volta a precipitare poco dopo il decollo era stato un piccolo velivolo da turismo. Quattro persone della stessa famiglia, i genitori e due bambini, sono morte nello schianto in un posco nella zona centrale del Paese.