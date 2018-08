La famiglia Marchionne: «Grazie a chi si è unito al nostro dolore»

Poche parole per ringraziare chi ha partecipato, anche solo per un attimo, al dolore per la scomparsa di Segio Marchionne. In appena tre righe di necrologio su La Stampa, confuso tra quello di tante altre persone comuni, la famiglia dell'ex amministratore delegato di Fca ha voluto esprimere nella maniera più sobria possibile la propria gratitudine. «Manuela, Alessio e Tyler sentitamente ringraziano tutte le persone che si sono unite in cordoglio al dolore per la scomparsa di Sergio Marchionne», si legge nel breve trafiletto pubblicato su La Stampa domenica 5 agosto per volere della compagna Manuela Battezzato e i figli. Non c'è invece traccia del nome della moglie Orlandina da cui Marchionne era separato ma non divorziato. Il manager, per 14 anni a capo di Fiat-Chrysler, era stato ricoverato il 27 giugno in un ospedale a Zurigo a causa di un sarcoma alla spalla per il quale doveva essere operato.