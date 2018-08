Incidente in A4: schianto e rogo, due morti

Due persone sono morte nella mattinata del 6 agosto in un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un autoarticolato in A4, tra i caselli di Grisignano (Vicenza) e Padova Ovest. Dopo il tamponamento da parte del furgone cassonato al mezzo pesante carico di imballaggi di cartoni si è sviluppato un incendio. Nel rogo è scoppiata una bombola gpl trasportata nel furgone. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Padova e Vicenza. Le due persone decedute si trovavano all'interno dello stesso furgone, illeso invece l'autista del Tir. I pompieri hanno portato sul posto cinque automezzi e 16 operatori che sono riusciti a spegnere le fiamme. Durante le operazioni di soccorso l'autostrada è stata chiusa al traffico per le operazioni di recupero dei mezzi. . Sul posto la polizia stradale, il personale ausiliario dell’autostrada e il suem 118. La circolazione è ripresa su una sola corsia e rimane chiuso il casello di Vicenza Est.