Esplosione a Bologna, come viene normato il trasporto di Gpl

Le merci pericolose possono essere trasportare sia in una cisterna sia in container sia, ancora, in colli o alla rinfusa. Ma è necessario che i veicoli rispondano a una serie di prescrizioni generali e supplementari: per esempio è vietato utilizzare veicoli eccezionali o veicoli con più di un rimorchio, ogni mezzo deve esser dotato di un equipaggiamento speciale (segnali di avvertimento, caschi, occhiali protettivi, estintore), il conducente deve essere in possesso del cosiddetto "patentino Adr", un certificato per il trasporto di merci pericolose che ha una validità di cinque anni, con possibilità di rinnovo in seguito a un corso di aggiornamento.

CERTIFICATO SULLA CONFORMITÀ DEL VEICOLO

E anche veicoli che trasportano merci pericolose in cisterna o esplosivi in colli devono ottenere un certificato di approvazione che attesta la conformità del veicolo alle prescrizioni Adr relative, per esempio, a equipaggiamento elettrico, freni, limitatore di velocità, dispositivi antincendio.