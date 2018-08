Roma, uccide la compagna a colpi di martello e poi si costituisce

Femminicidio a Roma nella notte tra il 5 e il 6 agosto nel quartiere Statuario, in via Corigliano Calabro. Un uomo di 42 anni si è presentato dai carabinieri di Latina e ha confessato di aver assassinato la sua compagna, di 56 anni, a colpi di martello. L'episodio è avvenuto in un appartamento al piano terra dove al momento carabinieri e vigili del fuoco, dopo aver ritrovato il corpo, stanno effettuando dei rilievi. L'assassino ha alle spalle dei precedenti per droga e al momento le indagini non escludono alcuna ipotesi.