I funerali di Marchionne sono un mistero anche per i parenti

Il corpo già cremato e sepolto, il funerale già celebrato. A riposare accanto al papà carabiniere e alla madre fuggita dall'Istria e finita con la famiglia prima in Abruzzo e poi in Canada. Le spoglie di Sergio Marchionne, secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano Il Centro, avrebbero già trovato sepoltura a Toronto nel più stretto riserbo e dopo la cremazione avvenuta in Svizzera, dove il manager era ricoverato e dove è caduto in coma fino all'annuncio della morte il 25 luglio 2018. «Neppure noi parenti sappiamo quando, come e dove Sergio è stato seppellito. Siamo stati tenuti all’oscuro di tutto. Certo che vorrei saperlo, ma per ora non ci dicono nulla», ha rivelato uno dei parenti dell'ex amministratore delegato di Fca. (leggi anche Le 10 domande in attesa di risposta sul caso Marchionne).

PATTO DI RISERVATEZZA CON I PARENTI FIN DAL 2004

Già la malattia, di cui l'uomo soffriva da un anno, era stata tenuta nascosta. Per mantenere il necessario riserbo su ogni dettaglio della sua vita privata, spiega Il Centro, l'imprenditore aveva stretto fin dal 2004 quando si è preso in spalla i destini dell'azienda di Casa Agnelli, un accordo con tutti i parenti che ancora abitano a Chieti, Cugnoli e Pescara. Del resto l'occasione pubblica per ricordarlo è la cerimonia prevista nel Duomo di Torino il 14 settembre, così come comunicato da Fiat d'intesa con la famiglia. E per l'occasione, ha annunciato il primo cittadino di Chieti, è attesa anche una delegazione della cittadina abruzzese. Il sindaco ha deciso di onorare l'illustre concittadino istituendo il premio Sergio Marchionne: due borse di studio per studenti universitari o delle superiori particolarmente meritevoli «nei campi dell’ingegneria e della meccanica».