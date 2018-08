Incendio con esplosione a Borgo Panigale, periferia di Bologna

C'è stato un violento incendio, seguito da diverse esplosioni udite in una vasta area della città, poco prima delle ore 14 di lunedì 6 agosto 2018 in zona Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Il rogo ha interessato un'area fra la tangenziale e alcune concessionarie di auto Peugeot e Citroen che si trovano fra la via Emilia e via Caduti di Amola. Ci sono almeno due morti e oltre 60 feriti che sono stati soccorsi dal 118. Di questi, almeno 14 sono gravi. La maggior parte è stata trasportata al vicino Ospedale Maggiore, due di loro sono stati portati ai centri grandi ustionati di Parma e Cesena. Fra i feriti anche 11 carabinieri e due poliziotti della stradale che stavano dirigendo il traffico per un precedente tamponamento.