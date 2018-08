Incidente a Foggia: nuova strage di braccianti

Violento e terribile incidente alle porte di Foggia. Un furgone con targa bulgara si è scontrato con un tir vicino al bivio di Ripalta, sulla strada statale 16 nei pressi di Lesina. Il bilancio delle vittime si è aggravato di ora in ora. Secondo i Carabinieri il mezzo era carico di braccianti agricoli tutti di nazionalità africana e tra di loro ci sarebbero almeno 12 morti. I feriti sono tre, tra i quali anche l'autista del camion che, contrariamente a quanto si era saputo in un primo momento, non trasportava pomodori ma prodotti farinacei. Nessuno dei feriti, a quanto si è appreso al momento, versa in pericolo di vita.