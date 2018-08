Morto lo chef francese Joel Robuchon

Il grande chef stellato francese Joel Robuchon è morto. Aveva 73 anni ed era ricoverato per una grave malattia. Simbolo della cucina francese tanto da guadagnarsi l'appellativo di "cuoco del secolo", Robuchon era anche alla guida di un vero e proprio impero gastronomico, con ristoranti aperti in tutto il mondo. Dopo Paul Bocuse, scomparso a gennaio, la Francia ha perso così un altro dei suoi grandi maestri della cucina.

DAL SEMINARIO AI FORNELLI

Nato nel 1945 a Poitiers, come racconta Reporter Gourmet da bambino Robuchon era entrato in seminario. A 15 anni, complice il divorzio dei propri genitori, si rese conto però che il suo destino era un altro e pur rimanendo un fervente religioso si ritirò dagli studi clericali per inseguire il sogno di una carriera ai fornelli. Iniziò a girare la Francia lavorando in ristoranti sparsi da Nord a Sud, finché nell'estate del 1969 non finì al Berkeley di Parigi, dove incontrò il mentore che lo avrebbe condizionato più di ogni altro, Jean Delaveyne. Anni dopo, Robuchon avrebbe raccontato: «La nouvelle cuisine è nata anche grazie a lui, a me insegnò come la cucina non sia solo tecnica e regole da manuale, ma soprattutto riflessione».

I PIATTI CHE LO HANNO RESO FAMOSO

A 29 anni, archiviata la parentesi del Berkeley, Robuchon rimase nella capitale francese ma si spostò all’hotel Concorde-Lafayette. Nel frattempo vinse il titolo più ambito dagli artigiani d’Oltralpe, quello di Meilleur Ouvrier de France. Cominciò a viaggiare spesso insieme a Paul Bocuse e restò folgorato dall'estrema semplicità della cucina giapponese. Gli ultimi passi da dipendente furono all’hotel Nikko, sempre a Parigi, poi Robuchon decise che era giunta l’ora di mettersi in proprio e nel 1981 aprì un locale destinato a entrare nella leggenda dell’alta gastronomia mondiale: il Jamin. Fu questo intimo e raccolto ristorante di pochi coperti a fare da sfondo alla sua ascesa, con la creazione dei piatti iconici che lo avrebbero caratterizzato: la gelatina di caviale con crema di cavolfiore, l’animella di vitello tartufata con asparagi, i ravioli di scampi ai tartufi, il petto di piccione farcito di foie gras e avvolto da una foglia di verza, l'imitatissima purée di patate.

COME OFFRIRE UNA «CENA MEMORABILE»

I critici francesi rimasero stregati dalla sua cucina e le tre stelle arrivarono in altrettanti anni consecutivi: la prima nel 1982, la seconda nel 1983 e la terza nel 1984. Poi, nel 1990, l’autorevole guida Gault et Millau lo incoronò "cuoco del secolo". La sua filosofia? Eccola riassunta in poche frasi: «Per offrire una cena memorabile devi solo renderla semplice; ma renderla semplice è la parte difficile. Hai bisogno dei prodotti della migliore qualità, delle attrezzature adatte e soprattutto non devi mai perdere di vista il sapore originale dell’ingrediente. Io ho imparato la verità dagli ingredienti, com’è giusto che sia, perché un cuoco deve esaltare la materia prima e non distruggerla».