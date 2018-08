Sui laghi italiani 2,5 rifiuti per ogni metro quadrato di spiaggia

Una media di 2,5 rifiuti per ogni metro quadrato di spiaggia. È il risultato del monitoraggio condotto da Legambiente sui laghi italiani Iseo, Maggiore, Como, Garda e Trasimeno. Anche in questo caso la plastica si conferma la "regina" dell'inquinamento con una quota del 75,5% sui materiali ritrovati, a dimostrazione che il problema non riguarda soltanto i mari e gli oceani.