Le cose da sapere sull'incidente di Bologna

Il giorno dopo il terribile incidente di Borgo Panigale, con un'autocisterna esplosa dopo un tamponamento sul raccordo autostradale che ha provocato un morto e 145 feriti, il tratto della A14 sembra uno scenario di un bombardamento. E il pensiero va ai feriti. Di questi quattro sono gravi, ricoverati ai centri grandi ustionati di Cesena e Parma, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. All'Ospedale Maggiore di Bologna sono ricoverate 18 persone, tutti in condizioni lievi.

Il premier Giuseppe Conte ha incontrato i due più gravi: un poliziotto di 31 anni, rimasto ustionato durante i soccorsi, e un ragazzo bulgaro 17enne. Poi il presidente del Consiglio ha deciso di sorvolare in elicottero il punto dell'incidente sull'autostrada. E successivamente ha in programma una visita all'Ospedale Maggiore per una visita ai ricoverati a Bologna.

CONTE: «VIGILARE SUGLI STANDARD DI SICUREZZA»

«Rispetto alla dinamica che si è prospettata e realizzata, quelle che potevano essere le conseguenze, possiamo ritenerci fortunati: è stato un terribile incidente, ma i feriti sono tutti in via di guarigione. Voglio ringraziare la macchina dei soccorsi che è stata fantastica» sono state le dichiarazioni del Lo ha detto il premier.

«Quel che bisogna fare sempre», ha aggiunto, «è vigilare sugli standard di sicurezza: vale per il trasporto su strada, ferroviario, a tutti i i livelli. Si può discutere se estendere l'articolo 10 del codice della strada anche al trasporto di sostanze pericolose».

INDENTIFICATA LA VITTIMA: È L'AUTISTA DELL'AUTOCISTERNA

Identificata l'unica vittima dell'incendio. Si tratta di Andrea Anzolin, 42 anni, vicentino che lavorava per un'impresa di commercio e distribuzione di carburante della provincia di Vicenza. Era un autista esperto, che da molti anni guidava mezzi che trasportano materiale infiammabile.

VIABILITÀ: RIAPERTA UNA CARREGGIATA DELLA A14

Dopo l'incidente che ha lasciato una voragine nel tratto dell'autostrada e della tangenziale, c'è da risolvere la gestione del traffico. Sono state riaperte nella mattinata del 7 agosto una carreggiata della A14 con doppio senso di marcia e la direzione Sud della tangenziale. Ad annunciarlo è stato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, su twitter. (Leggi anche i suggerimenti di Autostrade per l'Italia sulla viabilità intorno a Bologna).