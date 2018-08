Incidente a Foggia: si indaga sul caporalato

Si indaga anche per verificare se fossero nelle mani dei caporali i 12 bracciati agricoli, tutti immigrati, morti nell'incidente stradale avvenuto il 6 agosto sulla statale 16, nei pressi di Lesina. La conferma è arrivata dal procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro che coordina le indagini avviate in riferimento agli incidenti stradali che hanno provocato nel Foggiano, in poco più di 48 ore, la morte di 16 braccianti agricoli immigrati.

SI INDAGA SUGLI INCIDENTI E SUL CAPORALATO

«Sono state avviate due distinte indagini», ha precisato Vaccaro, «una riguarda l'incidente stradale, per capire la dinamica e tutto ciò che può averlo causato, anche se c'è da dire che in entrambi i casi sono morti i due autisti dei pulmini sui quali erano stipati i poveri migranti. L'altra indagine è stata avviata sul caporalato». «Stiamo cercando di individuare», ha aggiunto il procuratore, «le aziende in cui hanno lavorato gli immigrati per verificare anche le eventuali condizioni disumane in cui lavoravano. Si stanno verificando gli orari, per vedere da che ora a che ora hanno lavorato, capire se c'è stato sfruttamento ed intermediazione».

NESSUN POSTO PER I BRACCIANTI IN OSPEDALE

«Questa povera gente ha avuto problemi anche per trovare posto in ospedale. Sono dovuto intervenire personalmente per far sì che venissero trovati posti sia a Foggia che in altri ospedali della provincia», ha raccontato ancora il procuratore Ludovico Vaccaro, che parlando dei feriti degli incidenti stradali che hanno provocato nel Foggiano, in poco più di 48 ore, la morte di 16 braccianti agricoli immigrati, pone l'accento su un problema sul quale è dovuto intervenire personalmente per evitare una situazione a dir poco incresciosa. «Io credo», ha aggiunto Vaccaro, «che ci sia bisogno di interventi straordinari per risolvere una situazione divenuta tragica, insostenibile. Non è possibile assistere ad uno scempio del genere, sulla pelle di povere persone che vengono qui con la speranza di poter migliorare le loro condizioni di vita».

CONTE IN VISITA A FOGGIA: «C'È SFRUTTAMENTO, NON DIGNITA'»

Il premier Conte nella mattinata del 7 agosto ha fatto visita a Foggia per rendere omaggio alle vittime: «Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato e non c'era dignità. Dobbiamo fare in modo che questo non accada», ha detto il presidente del Consiglio parlando con i giornalisti a margine del vertice in prefettura. Per Conte, «si tratta anche di incentivare gli imprenditori con meccanismi incentivanti perché gli imprenditori siano portati rinunciare a un pezzo di lucro per favorire condizioni di lavoro nel rispetto della dignità dei lavoratori». Sono qui, ha spiegato ancora il premier, per «approfondire» questi episodi che «non possono essere considerati fatti occasionali: qui - ha rilevato - c'è qualcosa di più». Il presidente del Consiglio ha sottolineato che c'è una «legge da cui partiamo, la 199 del 2016», per il contrasto al caporalato. «E dobbiamo capire», ha aggiunto, «perché quella legge non ha prodotto gli effetti sperati. Quindi si tratta di integrarla appieno». «Parliamo di un sistema», ha proseguito, «per cui si tratta anche di rafforzare anche gli strumenti di controllo, di prevenzione. Lavorare sul trasporto».

LE MOSSE DEL GOVERNO: PIU' PREVENZIONE E CONTROLLO

Raccontando le ragioni della sua visita a Foggia su Facebook Conte ha spiegato anche che «la bussola di questo governo - anche nell'approccio che abbiamo avuto nei confronti dell'immigrazione - è quella di garantire la dignità della vita e la dignità del lavoro. Per quanto riguarda il fenomeno del caporalato dobbiamo rafforzare gli strumenti di controllo e prevenzione e introdurre misure di sostegno al lavoro agricolo di qualità».