La testimonianza di Riccardo Muci sull'incidente di Bologna

IL FUMO E L'ARRIVO TEMPESTIVO NELLA ZONA DELL'ESPLOSIONE

Originario di Copertino in provincia di Lecce, 31 anni, in servizio al commissariato Santa Viola di Bologna, per Muci quella il 6 agosto era una giornata come le altre. «Ero con il mio collega, come capo equipaggio della volante, ed eravamo impegnati in un regolare servizio di controllo del territorio a Borgo Panigale», ha raccontato, «poi abbiamo visto da lontano tutto quel fumo sulla tangenziale e ci siamo avvicinati. Abbiamo chiamato la centrale operativa, che era già stata informata della situazione, e abbiamo fornito tutti i particolari che riuscivamo a vedere dalla nostra posizione, per dare quanti più elementi possibile alle squadre di soccorso». Ed è quello il momento in cui l'intuizione di Riccardo salva probabilmente decine di vite.