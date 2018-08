La viabilità intorno a Bologna dopo l'incidente di Borgo Panigale

CHIUSURA PER TUTTO IL TEMPO DELLA RICOSTRUZIONE

L'incidente ha danneggiato il tratto autostradale sovrappassante la via Emilia, determinando il crollo della sottostante soletta, in corrispondenza della carreggiata in direzione della A14 Bologna-Taranto, destinata a restare chiusa per tutto il tempo necessario alla sua ricostruzione. Anche altre porzioni interessate dalle fiamme, quali la carreggiata dello stesso raccordo in direzione dell'A1 e del tratto complanare della tangenziale, hanno subito danni.

RIENTRARE ALL'ALTEZZA DELL'USCITA N.5 LAME

Autostrade per l'Italia ha consigliato agli utenti che da Firenze sono diretti verso la A14, dopo l'uscita obbligatoria di Bologna Casalecchio, di percorrere la viabilità ordinaria e di rientrare in tangenziale all'altezza dell'uscita numero 5 Lame. Per chi dall'A14 è diretto verso Firenze il suggerimento è stato quello di uscire a Bologna Panigale, percorrere la SS9 via Emilia verso Casalecchio e rientrare in A14 da dove è poi possibile raggiungere la A1.

GLI AGGIORNAMENTI SUI PERCORSI ALTERNATIVI

Il sito autostrade.it ha ricordato che gli aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi si possono trovare tramite i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky Tg24 Hd (canali 100 e 500 di Sky), su Sky Tg24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre e su La7. Su Rtl 102.5, su Isoradio 103.3 Fm, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network tv Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni è stato consigliato di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.