Come funziona il caporalato agricolo in Italia

Dietro la parola caporalato si cela un'organizzazione gerarchica che dall'autista arriva fino al boss e di cui fanno parte circa 15 mila persone in tutta Italia. L'osservatorio "Placido Rizzoto" della Flai-Cgil ha fotografato il fenomeno nel settore agricolo (leggi anche: La questione meridionale tra migranti economici e caporalato 2.0).

UN ESERCITO DI CAPORALI

In ognuno dei 220 distretti agricoli censiti, il report del sindacato conta in media 34 caporali, pari a circa 102 per provincia. Ogni provincia, infatti, è caratterizzata dalla presenza di tre o quattro aree agricole più piccole, con caporali di diverso profilo sociale: mediamente 21 capi-squadra, 10 caporali dirigisti, due collusi con le organizzazioni criminali e uno organico a una cosca mafiosa. In totale circa 15 mila unità su tutto il territorio nazionale.

DAL CAPO-SQUADRA AL COLLUSO

I caporali non sono tutti uguali. C'è il capo-squadra, un 'primo tra pari', con mezzi di trasporto propri o in grado di affittarli, esperto del processo organizzativo legato alle fasi della raccolta: intorno a lui si aggregano squadre di lavoro fidelizzate che percepiscono, in nero o in grigio, un salario inferiore di un quarto rispetto al contratto. C'è poi il caporale dirigista che preleva quote rilevanti del salario del lavoratore imponendo il costo del trasporto (5 euro al giorno) e dei beni di prima necessità come acqua (1,5 euro), panino (3 euro) e in molti casi perfino l'alloggio. E poi ci sono le squadre di caporali collusi, che mantengono rapporti con le organizzazioni criminali in alcuni casi mafiose, gestiscono la tratta di esseri umani e a volte direttamente alcune aziende agricole tramite prestanome. Spesso si avvalgono di consulenze di professionisti per riciclare denaro sporco e utilizzano forme apparentemente legali di ingaggio come finte cooperative o società di servizi.