L'incidente di Bologna e i feticisti del disastro

Beato il Paese che non ha bisogno di eroi. Ma questo è un Paese – un mondo – difficile, maledetto, che di eroi per consolarsi ha bisogno ogni giorno e quindi ben vengano gli esempi delle divise, carabinieri, poliziotti, insieme alle tute dei vigili del fuoco, che una potenziale catastrofe sono riusciti ad arginarla a un morto e 145 feriti, alcuni gravi, nessuno in pericolo di vita. Nell'Italia dell'approssimazione, dei ritardi nei soccorsi, del tutto-che-non-va-e-niente-che-funziona, se non è l'uomo che morde il cane, poco ci manca e comunque rallegriamoci e tiriamo un sospirone di sollievo; anche di ammirazione per questi servitori dello Stato che, e forse questo è il loro migliore eroismo, bombardati come sono dalle telecamere si schermiscono, dicono che è stato dovere, solo dovere, che non vogliono essere chiamati eroi ma col loro nome e, in questo caso, sembrano davvero sinceri.