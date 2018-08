Incidente a Brancaleone, treno investe una famiglia

La tragedia si è verificata in contrada San Giorgio, tra Brancaleone e Locri. Le vittime, nel momento in cui sono state travolte dal treno, stavano attraversando i binari per raggiungere il mare e secondo una prima ricostruzione non si sarebbero accorte dell'arrivo del convoglio, che le ha investite in pieno. La loro intenzione sarebbe stata quella di abbreviare il percorso verso la spiaggia "tagliando" attraverso la ferrovia. Sulla linea jonica la circolazione è interrotta da diverse ore. Ferrovie dello Stato sta provvedendo a far salire i viaggiatori su autobus sostitutivi.

DA CHIARIRE L'ESATTA DINAMICA DELL'INCIDENTE

L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora chiara e solo le indagini della procura reggina potranno fare piena luce su quanto accaduto. Sembra però che la bambina sia sfuggita di mano alla madre mentre insieme a lei e al fratellino stava attraversando i binari. La donna l'avrebbe quindi inseguita con il figlio per farla allontanare. Proprio in quel momento, però, sarebbe sopraggiunto il treno, un regionale partito da Reggio Calabria e diretto a Catanzaro Lido, che ha travolto la famiglia uccidendo sul colpo i due bambini.

LA MADRE STA PER ESSERE OPERATA

Simona Dall'Acqua ha riportato un grave trauma cranico e fratture multiple al bacino e a una spalla. A breve sarà portata in sala operatoria, dove sarà sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre soprattutto le conseguenze del trauma cranico.

(notizia in aggiornamento)