A Ostia la testata al giornalista finisce in uno spot per l'estate

INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

Lo spot ha spinto Maria Cristina Masi, consigliera comunale di Forza Italia, a presentare un'interrogazione alla presidente del municipio di Ostia, Giuliana Di Pillo, per chiedere chiarimenti all'amministrazione targata Movimento 5 stelle. Le polemiche si concentrano in particolare sulla frase: «Ma che voi, aho. Mo' te la do 'na capocciata». La consigliera Masi, nella sua interrogazione, si chiede se sia «normale utilizzare fatti di cronaca che hanno minato l'immagine nazionale e internazionale del litorale della Capitale per pubblicizzare la stagione estiva».

LA REPLICA DELL'AUTORE

L'autore, l'attore originario di Ostia Fabio Avaro, ha tentato di spiegare così quale fosse lo spirito dello spot: «La mia intenzione era quella di sdrammatizzare, di essere autoironici, di dire che a Ostia non ci sono solo coatti e capocciate. È stata una battuta su quello che è successo qualche mese fa. Quando il Comune mi ha contattato per chiedermi se volevo prestare la mia voce allo spot, da cittadino di Ostia mi sono detto felice e orgoglioso. Ma dissi loro che l'avrei fatto a modo mio. Mi hanno detto che era piaciuto molto. Hanno elogiato l'ironia del testo, che era risultato molto simpatico, nello spirito dell'estate romana. Sinceramente io non riesco a vedere altro che autoironia nello spot, sarà un mio limite ma è così».