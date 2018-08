Orrore a Torino: «Violentata da mio figlio allucinato da crack»

IL FIGLIO RESPINGE TUTTE LE ACCUSE

Le prime ricostruzioni spiegano che la madre stava per recarsi al lavoro quando è stata prima sequestrata e poi aggredita dal figlio. L'uomo avrebbe abusato di lei mentre assumeva la droga. La violenza, secondo le parole della donna, è continuata fino a quando il figlio non si è addormentato. Durante l'udienza di convalida dell'arresto, l'avvocato del trentenne ha respinto ogni accusa. Contro di lui c'è un lungo verbale di quello che ha raccontato la madre. Ora si attendono le analisi del Dna per definire la veridicità del racconto della donna. Fino ad allora l'uomo resta in stato di fermo.