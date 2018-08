Vaccini obbligatori, i presidi: «Senza certificato niente scuola»

I presidi italiani si schierano contro la circolare sui vaccini presentata il 5 luglio dalla ministra della Salute Giulia Grillo e dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, che dava il via libera all’autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie. Il motivo? «Il diritto alla salute è prioritario, anche su quello all'istruzione». L'Associazione nazionale dei presidi (Anp), in altre parole, non ritiene possibile che i bambini frequentino asili nido e scuole materne se all'inizio del prossimo anno scolastico non verrà presentato il certificato di avvenuta vaccinazione rilasciato dalle autorità sanitarie competenti. Il rinvio dell'obbligo vaccinale al 2019-2020, d'altra parte, è stato inserito nel decreto Milleproroghe con un emendamento targato M5s-Lega, ma il provvedimento sarà convertito in legge soltanto dopo l'estate. E l'ipotesi che nel frattempo il ministero della Salute proceda con la circolare ad hoc che pure ha presentato è stata bloccata dallo stesso premier Giuseppe Conte.

FREQUENZA POSSIBILE SOLO DOPO LA CONSEGNA DEL CERTIFICATO

L'Anp ha avuto un incontro al ministero l'8 agosto, al termine del quale ha deciso di rendere pubblica la propria posizione: «Allo stato delle cose, se non verrà presentato all'inizio del nuovo scolastico il certificato delle Asl, non potremo permettere la frequenza dei bambini agli asili nido e alla scuola materna. Per ora resta in vigore la legge Lorenzin, sarà quest'ultima ad essere applicata». Il sindacato che riunisce i presidi italiani ha precisato che non intende alzare muri: «In assenza del certificato la frequenza non è possibile, ma l'iscrizione rimane. La frequenza potrà avvenire dopo la consegna della documentazione a scuola. Siamo dirigenti e siamo obbligati a rispettare le leggi in vigore, l'autocertificazione andrebbe comunque verificata». Per cercare di risolvere la situazione, ci sarà un nuovo incontro al ministero della Salute alla fine di agosto.

NO ALLE CLASSI DIFFERENZIALI

In ogni caso il presidente dell'Anp, Antonello Giannelli, ha spiegato che i dirigenti scolastici sono pubblici ufficiali tenuti a rispettare «la Costituzione, le leggi e i principi di base dell'ordinamento». E sono anche chiamati a garantire l'incolumità di tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici. Secondo l'Anp, se la legge Lorenzin venisse modificata nel senso ipotizzato dalla circolare ministeriale, la presenza di bambini non vaccinati nelle scuole metterebbe a rischio la salute dei compagni che non si possono vaccinare e di quelli le cui difese immunitarie sono indebolite a causa di diverse patologie. Infine, sulla possibilità di istituire classi differenziali composte da soli bambini vaccinati in cui inserire quelli immunodepressi, l'Anp ha ribadito il suo netto dissenso: «Sia perché si porrebbe un grave problema di carattere organizzativo, sia perché i bambini non sarebbero comunque protetti nei momenti di ricreazione e nei numerosi spazi comuni e se ne violerebbe, di conseguenza, il diritto all'incolumità».