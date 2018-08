Il municipio di Ostia ha ritirato lo spot con la testata

Dopo le polemiche scoppiate mercoledì 8 agosto, il municipio di Ostia ha deciso di ritirare lo spot radiofonico sugli eventi culturali del litorale romano, in cui si citava la testata data da Roberto Spada al giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi. La presidente del X municipio, Giuliana Di Pillo del Movimento 5 stelle, ha dichiarato: «Provvederemo già da questa mattina a ritirare lo spot radiofonico sugli eventi estivi. Non era minimamente nelle nostre intenzioni ledere l'immagine del nostro territorio, in quanto è sotto gli occhi di tutti l'impegno di questa amministrazione nel rivalutarlo». Di Pillo ha aggiunto: «Abbiamo sempre condannato qualsiasi forma di violenza, come del resto abbiamo espresso solidarietà e vicinanza al giornalista Daniele Piervincenzi per il vile gesto di cui è stato vittima. Abbiamo a cuore questo territorio e lo dimostriamo giorno per giorno e ci stupisce l'indignazione di chi cavalca strumentalmente lo spot radiofonico sugli eventi estivi».