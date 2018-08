Spari contro un migrante a Pistoia, autori due 13enni

Sono due ragazzini di 13 anni i responsabili delle offese e degli spari a salve contro un migrante originario del Gambia avvenuti la sera del 2 agosto a Vicofaro, in provincia di Pistoia. La polizia ha spiegato che i due ragazzini hanno ammesso le loro responsabilità, ma hanno etichettato il tutto come un «momento goliardico», escludendo «qualsiasi riconducibilità del gesto a motivi razziali o politici». L'episodio era stato denunciato da don Massimo Biancalani, attivo a Vicofaro nel campo dell'accoglienza: «Ci sono stati degli spari», aveva raccontato il prete, «due giovani italiani al grido 'negri di m...a' hanno sparato uno o due colpi in direzione di uno dei nostri ragazzi migranti che fortunatamente è rimasto illeso. Sono in corso le indagini, per il momento non so dirvi altro» (leggi anche: Fontana ha proposto di abolire la legge Mancino).

IL FASCICOLO PASSA ALLA PROCURA DEL TRIBUNALE DEI MINORI

La Digos e la Squadra mobile di Pistoia, coordinate dalla procura della città toscana, attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza hanno accertato la presenza di un gruppo di minorenni che il 2 agosto, nelle ore in cui sono avvenuti i fatti, si aggirava per le strade di Vicofaro. Sono state poi perquisite le case di alcuni dei ragazzini, alla ricerca dell'arma con cui erano stati esplosi i colpi. A quel punto i due 13enni, alla presenza dei genitori, hanno confessato e hanno fatto ritovare alla polizia la pistola scacciacani utilizzata e circa 200 proiettili a salve. I due ragazzini, poiché hanno meno di 14 anni, non sono imputabili e il fascicolo delle indagini è stato trasmesso alla procura presso il tribunale dei minori di Firenze.