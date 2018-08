Nuova forte scossa di terremoto in Indonesia

In Indonesia è stata registrata una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.9, che ha colpito il 9 agosto 2018 l'isola di Lombok: lo ha reso noto l'Istituto geofisico americano (Usgs). Secondo l'agenzia geologica indonesiana, invece, il sisma ha avuto una magnitudo di 6.2 ed è stato registrato a 12 chilometri di profondità con epicentro del Nord-Est dell'isola. Il sisma, ha aggiunto l'agenzia, non ha il potenziale di provocare uno tsunami. Si tratta della terza grande scossa in poco più di una settimana dopo quelle del 29 luglio (magnitudo 6.4) e del 5 agosto (la più potente, di magnitudo 7): finora il bilancio complessivo è di almeno 347 vittime.