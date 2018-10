Guida al censimento permanente della popolazione 2018

È partito a ottobre il nuovo censimento permanente della popolazione dell'Istat, l'Istituto nazionale di Statistica. Sono numerose le novità perché, da quest'anno, si tratta di una raccolta dati annuale e non più decennale. Ecco dunque le cose da sapere.

RILEVAZIONI ANNUALI, BIENNALI E TRIENNALI

La nuova stagione dei censimenti permanenti continuerà a riguardare la popolazione, le abitazioni e le unità economiche, dunque le imprese ma anche le non profit (Terzo settore). Inedita la rimodulazione temporale: con la tornata censuaria del 2010-2011 si è conclusa infatti la fase caratterizzata da censimenti generali a cadenza decennale. Le nuove rilevazioni, spiegano dall'Istituto, hanno cadenza annuale, biennale e triennale, a seconda dei soggetti coinvolti.

PIÙ SPAZIO AI TEMI SOCIOLOGICI

Grazie ai dati raccolti, sapremo a cadenza annuale quante sono le persone che vivono in Italia, qual è la percentuale di stranieri regolari e quanti sono gli italiani. Viene poi data attenzione ai nuovi temi sociologici, per esempio quante sono le famiglie tradizionali e quante quelle nuove. I report ci dicono dove si concentra la popolazione, quali sono i luoghi nei quali si preferisce vivere per qualità della vita, possibilità di studio e di carriera. E poi sapremo quali sono le nuove occupazioni, come sta mutando il mondo del lavoro, chi impegna e chi esclude. Insomma, ci verrà restituita la fotografia della situazione demografica del nostro Paese, sempre più precisa perché mostrerà le variazioni di anno in anno.

NASCONO I CAMPIONI RAPPRESENTATIVI

Naturalmente, con l'intensificarsi delle rilevazioni, è stato necessario apportare alcune modifiche strutturali alla metodologia di studio. A differenza dei censimenti passati, i "censimenti permanenti" non coinvolgeranno tutti i cittadini, ma di volta in volta una parte di essi, ovvero dei campioni rappresentativi. Allo stesso modo, non riguarderanno tutte le imprese del Paese e tutte le non profit. Un meccanismo analogo a quello utilizzato nei sondaggi. Così si snelliscono le operazioni, si ha a che fare con un numero più gestibile di dati e, soprattutto, si rendono più economiche le rilevazioni. Tuttavia, precisano dall'Istat, la restituzione dei dati sarà di tipo censuario, quindi riferibile all’intero campo d’osservazione. Questo sarà possibile grazie all’integrazione di fonti amministrative con rilevazioni campionarie, che farà sì che questa nuova tipologia di censimenti garantisca l’esaustività, l’aumento della quantità e qualità dell’offerta informativa oltre alla riduzione del "fastidio statistico" su cittadini e operatori economici. L'Istat precisa infine che con il nuovo tipo di censimento sarà possibile ricostruire annualmente "sotto-popolazioni" rilevanti a fini statistici di analisi, di policy, con un elevato livello di dettaglio territoriale. Insomma, sarà come se aumentaste il numero di megapixel alla fotocamera del vostro cellulare: il risultato ottenuto sarà una fotografia sempre più dettagliata, in grado di rappresentare particolari del panorama di fronte a voi che prima rischiavano di non restare impressi.

IL SISTEMA DEI REGISTRI

Il nuovo processo si articolerà in due fasi: la prima riguarderà il quadriennio 2018-2021. La seconda andrà dal 2021 in poi, durante la quale si realizzerà un ulteriore abbattimento della dimensione delle due indagini statistiche dirette, consentito dalla prospettiva di un ulteriore utilizzo delle fonti amministrative a integrazione dei report. Insomma, più le fonti amministrative si affineranno e meno l'Istat avrà bisogno di "disturbare" la popolazione per porre le domande. Tutto verterà dunque su quello che l'Istituto ha soprannominato «sistema dei registri»: la ricostruzione delle informazioni individuali e delle stime aggregate avverrà tramite la consultazione di banche dati come il Registro degli individui, il Registro dei luoghi, Il Registro del lavoro, e così via. Alle indagini dirette resterà il compito di investigare su tutto ciò che non è schedabile nei registri: per esempio informazioni su alloggi e abitazioni, istruzioni e formazione, e così via.