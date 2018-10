A 55 anni dalla tragedia del Vajont

Per diffondere un messaggio più che per trarne profitto. Sulla vicenda sono intervenuti il governatore del Veneto, Luca Zaia, leghista, e la parlamentare dem Debora Serracchiani. «Ci sono tragedie che non possono essere mai archiviate ed una di queste è il Vajont: abbiamo il dovere di piangere le vittime ma soprattutto di tenere bene a mente le responsabilità», ha detto il presidente della Regione. Precisando che «non fu una calamità» ma «una tragedia annunciata, temuta e negata fino all'ultimo anche da chi doveva controllare».

«DISASTRO CHE POTEVA ESSERE EVITATO»

Un «disastro ambientale e umano, che poteva essere evitato». «Fare memoria di quella tragedia significa», conclude Zaia, «assumere la consapevolezza che l'interesse del territorio non può mai essere piegato a quello degli affari e che la salvaguardia delle persone e dell'ambiente è la prima responsabilità della 'buona' amministrazione e della 'buona' politica». In un tweet, Serracchiani ha ricordato che nella tragedia «persero la vita 2.000 persone, tra cui 487 bambini e ragazzi sotto i 15 anni. Il Friuli Venezia Giulia non dimentica».