Quali sono le 10 acque minerali più costose al mondo

Per trovare la prima acqua capace di superare i 100 euro a bottiglia si deve volare a Osaka, in Giappone. La marca presenta una versione extra lusso che costa 195 euro per 75 cl. Cifra che non è solo giustificata dalle sue proprietà organolettiche, ma anche per il materiale utilizzato per realizzare la bottiglia. La confezione della Fillico è prodotta riciclando alcuni pezzi degli scacchi, come il Re e la Regina, e utilizzando oro bianco per le rifiniture. Non è solo una bottiglia, ma un oggetto d'arte.