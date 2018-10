L'incidente navale in Corsica e i rischi per l'ambiente

L'allarme è stato lanciato dal Wwf. «Nonostante il meccanismo di sicurezza legato a Ramogepol (il piano di intervento per la lotta agli inquinamenti marini siglato da Francia, Italia e Principato di Monaco, ndr) si sia immediatamente attivato», ha dichiarato la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi, «cosa sarebbe successo se la collisione fosse avvenuta all’interno dello Stretto di Bonifacio, un’area estremamente fragile che continua a essere esposta a un traffico estremamente elevato? Avremmo avuto un disastro ambientale in grado di mettere a rischio uno dei patrimoni naturali del nostro Paese, compresa l’area marina de La Maddalena».

BOCCHE DI BONIFACIO A RISCHIO

L'area delle Bocche di Bonifacio, ha aggiunto Bianchi, «​è tra le zone paesaggisticamente più belle e ricche di biodiversità del Mediterraneo, con caratteristiche naturali di assoluta rilevanza e unicità, come viene testimoniato dalla stessa istituzione della area marina protetta de La Maddalena. Si tratta, però, anche una zona di navigazione molto pericolosa, con un volume elevato di traffico di navi di ogni genere, comprese navi con carichi pericolosi: petroliere, chimichiere e gasiere. Per questi motivi, l’area gode di diversi provvedimenti e livelli di tutela, nazionali e transnazionali. Come dimostra l’incidente a largo della Corsica, purtroppo, il pericolo non è solo legato alle navi che trasportano carichi pericolosi, ma anche alle enormi quantità di carburante che sono presenti nelle cisterne delle navi che costituiscono, di per sé, un rischio».