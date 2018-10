Macerata alle prese con la condanna di Luca Traini

Dodici anni. Chi sa di giustizia, sa che a Traini è andata anche bene. Ha scelto il rito abbreviato, e sono state considerate le attenuanti generiche, in appello è possibile, probabile che la pena venga limata, con la legislazione premiale i 12 anni potrebbero diventare in concreto parecchi di meno. Ma ai maceratesi indignati non basta, loro sul piatto della bilancia solidale a Traini pesano, come se avesse senso, il massacro sulla giovane Pamela a opera probabilmente di un nigeriano, forse aiutato da altri due e tanto basta a riequilibrare i conti: Traini ha sparato nel mazzo, uno o l'altro è la stessa cosa, tirava a uccidere ma non gli è riuscito e allora la condanna è spropositata, è inaccettabile. Che in città il giro di spaccio africano fosse diffuso, non ci sono dubbi; che il presunto macellaio di Pamela, Innocent Oseghale, fosse uno pericoloso, uno che prendeva il sussidio del Gus cittadino, potente istituzione dedita all'accoglienza e all'ospitalità dei migranti, oggi nei guai con accuse di evasione per quasi 12 milioni, non ci sono dubbi. Tutto questo c'è, così come c'è stata la sottovalutazione, al limite dell'indifferenza, del fastidio, dal Comune per una situazione di degrado e di pericolo che in città si andava allargando. Ma sono cose diverse e non si vede come possano motivare lo scandalo dopo una pena a 12 anni per una strage contestata, che non è riuscita solo per miracolo.

A MACERATA L'ANTICA TOLLERANZA SI È RIBALTATA IN TOLLERANZA ZERO

A maggior ragione oggi che il centro è stato ripulito «dal questore appena arrivato, che ha subito fatto sgombrare i giardini Diaz e le altre piazze di spaccio». Ma ai maceratesi non basta, la antica tolleranza si è ribaltata in tolleranza zero, in ossessione. Le ragioni a difesa di Traini non sono granché, ricalcano quelle già sentite a Fermo per l'altro “figlio”, Amedeo Mancini che aveva ammazzato a pugni un nigeriano, Emmanuel Chidi Namni​ ribellatosi agli insulti cattivi, razzisti, rivolti alla moglie. «Luca è uno di noi, sono loro che sono troppi, se non erano troppi non succedeva niente». Troppi quanto? Quando è che in una città di nemmeno 42 mila abitanti le presenze foreste arrivano a essere troppe? Troppe nel senso puramente numerico o in ragione di comportamenti illegali? Comunque ammettiamo che l'afflusso abbia lasciato la città impreparata: resta che le lamentele per scatenarsi, per dilatarsi hanno aspettato il trauma della ragazza sezionata, dei nigeriani che la ospitano e poi la uccidono o gli muore tra le mani e allora pensano bene di farla sparire facendola a pezzetti.