La guida alle nuove etichette europee per i carburanti

Le nuove etichette saranno identiche nei 28 Paesi dell’Unione Europea più Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Macedonia, Serbia, Svizzera e Turchia. Per la benzina i simboli sono circolari, per il gasolio quadrati e per i gas a forma di rombo. All'interno del relativo simbolo per la benzina la nuova sigla sarà la E, per il diesel la B. Più un eventuale numero, che indica la percentuale di componenti "bio".

E5 identifica la benzina che contiene il 5% di alcol etanolo;

E10 identifica la benzina che contiene il 10% di alcol etanolo;

E85 identifica la benzina che contiene l’85% di alcol etanolo;

B7 identifica il diesel che contiene il 7% di componenti bio;

B10 identifica il diesel che contiene il 10% di componenti bio;

B100 identifica il puro biodiesel;

XTL identifica il gasolio sintetico non derivante dalla raffinazione del greggio;

H2 identifica l'idrogeno;

CNG identifica il gas naturale compresso;

LPG identifica il Gpl;

LNG identifica il gas naturale liquefatto

IN ITALIA LA BENZINA ADDIZIONATA CON L'ETANOLO NON VIENE DISTRIBUITA

È bene ricordare che in Italia non viene distribuita benzina addizionata con etanolo, quindi l'unica sigla che si vedrà è la E. Cambierà molto per gli automobilisti? Secondo l'Unione Petrolifera non ci sarà il rischio di confondersi, perché le etichette saranno affiancate da quelle tradizionali. Inoltre, il numero indicante la percentuale di biocarburante potrà trovarsi solo nelle pompe del gasolio. Insomma: per gli utenti sarà sufficiente, prima del rifornimento, controllare il tipo di combustibile del proprio veicolo, per poterlo associare con quello dell'impianto di distribuzione. Per le auto immatricolate prima dell'entrata in vigore della normativa, invece, basterà consultare il relativo manuale.