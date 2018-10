Gli eventi gratuiti della Wine Week di Milano per il weekend

DOMENICA 14 OTTOBRE

Oltrenero welcome da Sotto Sotto. Si ripete anche domenica l'appuntmaneto di degustazione di spumanti rosé San Pietro abbinati al risotto alle fragole e alla milanese al ristorante enoteca Sotto Sotto.

San Pietro Milano Bistrot. All'appuntamento del San Pietro bistrot, in Corso Buenos Aires, 6, viene offerta una degustazione del bianco di Gavi San Pietro, accompagnato da tartare di pesce.

Come per il giorno 13 ottobre, anche domenica 14 è visitabile il Franciacorta Wine District, in zona Brera e in zona Garibaldi. Attraverso le vie caratteristiche dei due quartieri, si può assaggiare il più famoso vino lombardo, abbinato a vari tipi di carne. Come sabato e sempre per gli appassionati di etichette vinicole del Nord Italia, si possono degustare i vini dell'Oltrepò Pavese nei bistrot del quartiere Porta Romana.