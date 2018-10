Allerta meteo arancione su tutta la Liguria

Nuove preoccupazioni per Genova e la Liguria dopo gli allagamenti in Sardegna. L'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente ha diramanto un'allerta meteo arancione su tutto il territorio per piogge diffuse e temporali dal pomeriggio del 10 ottobre e fino alla sera dell'11. «Sono prevedibili fenomeni forti, localmente potrebbero essere organizzati e persistenti con quantitativi di pioggia elevati», si legge nella nota. È previsto un «progressivo peggioramento con l'arrivo di precipitazioni a partire da Ponente, anche a carattere di rovescio o temporale». Per l'11 ottobre, spiega l'allerta le condizioni del tempo saranno «fortemente perturbate con precipitazioni anche forti sul Ponente e moderate altrove, che porteranno a cumulate elevate su tutte le zone; una spiccata instabilità porta a un'alta probabilità di rovesci o temporali forti, organizzati e localmente anche stazionari su tutte le zone». Sono previsti venti forti su tutta la Liguria. Mare in aumento fino ad agitato. La mattina del 12 ottobre sono attese possibili locali precipitazioni residue anche a carattere di rovescio o temporale in progressivo esaurimento. La Protezione civile regionale della Liguria aveva diffuso una allerta meteo gialla per temporali anche nella giornata del 7 ottobre per la zona dell'Imperiese per una perturbazione che scendeva dalla Normandia alle Isole Baleari.