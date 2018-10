Allerta meteo rossa per il maltempo in Sardegna

SCUOLE E UFFICI PUBBLICI CHIUSI A CAGLIARI

L'allerta meteo rossa in vigore fino alla mezzanotte di giovedì 11 ottobre ha portato anche il Comune di Cagliari a chiudere le scuole e gli uffici, compresi musei, cimiteri e impianti sportivi. Il provvedimento è scattato nel pomeriggio del 10 ottobre ed è destinato a restare in vigore per tutta la giornata dell'11. Sospese fino alle 6 del mattino di venerdì 12 tutte le attività dell'Università: lezioni, esami, laboratori, lauree, segreterie e biblioteche. Analoga decisione è attesa nelle prossime ore in tutti i comuni della città metropolitana (Quartu Sant'Elena, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta). Al momento risulta chiusa al traffico la statale 195 in direzione Pula; prudenza viene raccomandata anche per la viabilità sul versante orientale, in particolare sulla 125. Chiusi da anche gli uffici della Regione Sardegna dislocati a Cagliari. Lo ha disposto l'assessore del Personale, Filippo Spanu: «Per gli uffici regionali situati nelle diverse sedi periferiche, i direttori generali», ha fatto sapere la Regione, «dovranno verificare l'esistenza di analoghe ordinanze emanate dai sindaci competenti al fine di disporne la relativa chiusura». Si allunga, nel frattempo, la lista degli istituti scolastici dove domani non si farà lezione: si tratta di Carbonia, Decimoputzu, Maracalagonis, Tertenia e San Giovanni Suergiu

CAPOTERRA ISOLATA DOPO L'ESONDAZIONE DEL RIO SANTA LUCIA

Proprio Capoterra è tra i centri più colpiti da questa ultima ondata di maltempo. L'esondazione del rio Santa Lucia ha completamente allagato la cittadina costringendo il sindaco a chiudere le scuole e l'Anas diverse strade, su tutte la statale 195 Sulcitana. Il paese è isolato. Diverse squadre dei Vigili del fuoco stanno ora intervenendo in aiuto delle persone rimaste bloccate in casa, alcune sono disabili. Si segnalano anche cittadini sui tetti delle case. In meno di 24 ore sono caduti a Capoterra 250 millimetri di acqua, le metà di quella normalmente registrata in un anno. Situazione critica anche nel Sarrabus-Gerrei: stanno arrivando pompieri da altre province. Problemi nell'hinterland di Cagliari: il sindaco di Sestu ha deciso la chiusura delle scuole per la giornata dell'11 ottobre. Chiuso anche il cimitero e il centro anziani.