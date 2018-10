Strage bus Avellino, chiesti 10 anni per Castellucci

Il procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo, ha chiesto 10 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo e disastro colposo a carico di Giovanni Castellucci, attuale amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e altri undici dirigenti e dipendenti della società, imputati nel processo per la strage del bus in cui il 28 luglio del 2013 persero la vita 40 persone, precipitate dal viadotto Acqualonga dell'A16 Napoli-Canosa.