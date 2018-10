Un carabiniere ha accusato due colleghi del pestaggio di Cucchi

5. IN AULA SEI TESTIMONI

Giovedì 11 ottobre sono stati ascoltati in aula sei testimoni. Tra questi l'ispettore della penitenziaria, Bruno Mastrogiacomo, il quale, già sentito nel corso del primo processo (quello che vide sul banco degli imputati sei medici, tre infermieri e tre agenti), ha confermato quelle dichiarazioni. Il ricordo è che quando Cucchi, dopo la convalida del suo arresto, entrò in carcere disse «che lo avevano pestato per droga e che era stato menato all'atto dell'arresto. Gli chiesi il perché e lui mi disse 'per un po' di roba'». Due 'anomalie' furono notate: «Il volto era tumefatto, e aveva un segno rossastro all'altezza dell'osso sacro». Gli altri testimoni - gli agenti penitenziari Michele Fiore, Roberto Latini, Massimo Furiglio e Alessia Forte - hanno invece ripercorso in aula le difficoltà, anche burocratiche, precedenti al trasporto di Cucchi dal Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma, al Reparto detenuti dell'ospedale Sandro Pertini dove poi morì. Successivamente, è stato sentito in aula anche Alaya Tarek, un detenuto che, tramite il senatore Stefano Pedica, fece pervenire alla procura una lettera (ricopiata da un altro detenuto) nella quale c'erano contenute delle confidenze di Cucchi mentre entrambi erano ristretti nel Centro clinico del carcere di Regina Coeli. «Ho conosciuto in quell'occasione Cucchi», ha detto Tarek. «Arrivò con infermieri, camminava male, zoppicava, era rosso in viso e sul corpo. Si coricò e dopo qualche minuto urlò di dolore. Gli chiesi cos'era successo e lui mi disse che aveva preso tante botte dai carabinieri per tutta la notte per un pezzo di fumo. La mattina dopo ha chiamato un dottore, l'hanno visitato e poi l'hanno portato via». Il 24 ottobre, prossima udienza per l'audizione di ulteriori testimoni.