Fallito il lancio della Soyuz: atterraggio di emergenza riuscito

MOSCA CONGELA LE MISSIONI

Mosca ha dichiarato di voler sospendere i voli di navette spaziali con a bordo astronauti finché non sarà conclusa l'indagine sul fallito lancio di una navicella Soyuz Ms-10. «Viste le circostanze», ha spiegato il vicepremier russo Iuri Borisov, «i lanci spaziali con persone a bordo saranno sospesi per ragioni di sicurezza finché la situazione non sarà stata chiarita» «Si apre ora un problema di accesso allo spazio, in particolare dei voli umani diretti alla Stazione Spaziale», ha osservato Alessandro Gabrielli, dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). La Soyuz è infatti l'unico veicolo in grado di trasportare uomini nello spazio. «Si apre un periodo di transizione», ha concluso Gabrielli, «e a ora non sappiamo se le missioni umane potranno slittare».