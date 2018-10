Quando Tedesco fece litigare Ilaria Cucchi e Salvini

Subito dopo la pubblicazione della foto, il post di Ilaria Cucchi aveva suscitato centinaia di commenti e condivisioni. In alcuni casi con contenuti molto violenti nei confronti del carabiniere, tanto che più tardi Ilaria era intervenuta chiedendo di moderare i toni: «Non tollero la violenza, sotto qualunque forma. Ho pubblicato questa foto solo per far capire la fisicità e la mentalità di chi gli ha fatto del male ma se volete bene a Stefano vi prego di non usare gli stessi toni che sono stati usati per lui. Noi crediamo nella giustizia e non rispondiamo alla violenza con la violenza. Grazie a tutti». E, tuttavia, questa parziale correzione di rotta non aveva placato Tedesco il cui avvocato dichiarava: «Il mio assistito dopo il post su Facebook di Ilaria Cucchi è stato sommerso da minacce di morte rivolte a lui e ai suoi familiari. Per questo, oltre a denunciare Ilaria Cucchi per diffamazione, denunceremo anche gli autori di queste minacce».

QUANDO SALVINI DISSE: «IL POST DELLA SORELLLA FA SCHIFO»

La vicenda aveva però avuto anche altri strascichi. Uno in particolare, che ha coinvolto Matteo Salvini. Intervistato dalla Zanzara, aveva detto: «Capisco il dolore di una sorella che ha perso il fratello, ma mi fa schifo. È un post che fa schifo», per poi aggiungere: «Mi sembra difficile pensare che in questo, come in altri casi, ci siano stati poliziotti e carabinieri che abbiano pestato Cucchi per il gusto di pestare. Se così fosse, chi l’ha fatto, dovrebbe pagare. Ma bisogna aspettare la sentenza, anche se della giustizia italiana onestamente non ho molta fiducia. Comunque, onore ai carabinieri e alla polizia».