Alessio Cremonini e Alessandro Borghi sulla svolta nel caso Cucchi

«Quella maledetta porta si sta aprendo, è solo un'udienza e non una sentenza, ma auspico che si arrivi alla verità e alla giustizia». Così Alessio Cremonini, regista di Sulla mia pelle, ha commentato la svolta nel caso Cucchi: uno dei militari al centro del processo bis, Francesco Tedesco, ha ricostruito in una denuncia i fatti della notte tra il 15 e 16 ottobre 2009 quando il geometra romano venne arrestato e interrogato (morì all'ospedale Pertini la settimana dopo). Tedesco ha ammesso il pestaggio e accusa i colleghi Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo della violenta aggressione.

CREMONINI: «OGGI È UN GIORNO MAGICO»

«Questo film è speciale, è vivo e oggi è un giorno magico che tutti noi aspettavamo come cineasti e come cittadini: abbiamo sempre immaginato che Stefano non fosse caduto per le scale», ha aggiunto Cremonini all'Ansa. «Bisogna constatare che ci sono voluti 9 anni per questa udienza» (leggi anche: nove anni per arrivare alla verità).