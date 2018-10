Ci sono altri carabinieri indagati nel caso Cucchi

Altri due carabinieri indagati nell'ambito degli accertamenti sui presunti atti falsificati seguiti alla morte di Stefano Cucchi. Si tratta di Francesco Di Sano, carabiniere della stazione di Tor Sapienza, e del luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stessa caserma. Colombo sarà interrogato la prossima settimana dai pm. Nei giorni scorsi è stato sottoposto a una perquisizione: l'atto istruttorio puntava a individuare eventuali comunicazioni tra lui e i suoi superiori dell'epoca sul caso Cucchi.

DI SANO: «MI FECERO MODIFICARE L'ANNOTAZIONE DI SALUTE DI CUCCHI»

Quanto a Di Sano, si tratta del carabiniere scelto della caserma di Tor Sapienza che ebbe in custodia Cucchi. Il nuovo filone di indagine è stato avviato dopo l'audizione di Di Sano nel processo a carico di cinque carabinieri. Rispondendo alle domande del pm Giovanni Musarò, il militare dell'arma il 17 aprile scorso ammise di avere modificato l'annotazione di salute di Cucchi. «Mi chiesero di farlo», raccontò davanti alla prima Corte d'assise, «perché la prima era troppo dettagliata. Non ricordo per certo chi è stato; certo il nostro primo rapporto è con il comandante della stazione, ma posso dire che si è trattato di un ordine gerarchico».