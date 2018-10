Tedesco su Cucchi: «Sono rinato, ora ho fatto il mio dovere»

IL NODO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'avvocato Pini ha aggiunto che il suo assistito «sta subendo un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche alla sua destituzione. In tal senso mi sento di lanciare un appello all'Arma dei carabinieri, perché valuti di sospendere il procedimento in attesa che la Corte d'assise di pronunci. Rimaniamo in attesa. Tedesco è sospeso dal servizio e ha chiesto di stoppare il procedimento, sostenendo che sia più corretto aspettare il vaglio processuale penale». Quanto al dibattimento in corso, il legale assicura: «Tedesco dovrà dimostrare la sua estraneità rispetto ai reati contestati e confermerà i fatti ai quali ha assistito. È previsto che venga sottoposto a esame e si sottoporrà certamente. Al momento, benché le luci dei riflettori siano tutte puntate su di lui e sul coraggio dimostrato per abbattere il muro di omertà, noi rimaniamo concentrati sul processo».

FRATOIANNI CHIEDE UN'INDAGINE SULL'ARMA

Sul fronte politico a parlare è stato anche Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato di Liberi e Uguali. «In attesa delle scuse alla famiglia Cucchi di quei politici e ministri per le loro squallide parole, rimane aperta la questione di chi, in questi lunghi nove anni, all'interno dell'Arma dei carabinieri ha imposto silenzi, cercato di occultare e depistare la ricerca della verità. È evidente che a questo punto la ministra della Difesa debba procedere a un'inchiesta che faccia luce fino in fondo, senza guardare in faccia nessuno. Lo Stato lo deve alla famiglia e a tutti noi, agli italiani».