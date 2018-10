Condannati 16 No Tav per gli scontri in Val di Susa del 2015

Nessun governo è amico dei No Tav. Così Alberto Perino, voce storica del movimento che si oppone alla linea Torino-Lione, in un documento a sua firma citato da Repubblica. Solo a febbraio scorso, ricorda il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, quando i candidati del M5S furono presentati in Val di Susa aveva detto: "L'unica forza politica, in questo momento, che può generare la differenza, è il M5S".